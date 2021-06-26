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  • ЧЭ по футболу: "Левадия" разгромила "Курессааре" и вернулась на первое место

ЧЭ по футболу: "Левадия" разгромила "Курессааре" и вернулась на первое место

Левадия ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В субботу, 26 июня, в матче чемпионата Эстонии по футболу таллиннская "Левадия" дома обыграла "Курессааре" со счетом 3:0, пишет ERR.

На 39-й минуте Закария Бегларишвили вывел "Левадию" вперед, на 55-й минуте Роберт Кирсс удвоил преимущество, на 80-й минуте снова отличился Бегларишвили, реализовавший пенальти.

С 14 голами уроженец Тбилиси возглавляет гонку бомбардиров высшей лиги.

"Левадия" набрала 37 очков и вернулся на первое место, на второй позиции находится "Флора" с 35 баллами, но у нее есть два матча в запасе. "Курессааре" с 10 очками остались на восьмой строчке.

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