Галерея ⟩ Дания впервые с 2004 года вышла в 1/4 финала Евро-2020

Встреча, проходившая в Амстердаме, завершилась со счетом 4:0 в пользу датской команды. Победу Дании принес дубль Каспера Дольберга, который забил на 27-й и 48-й минутах, а также голы Йоакима Меле (88) и Мартина Брейтуэйта (90+6), передает "Интерфакс".

На 90-й минуте валлиец Гарри Уилсон был удален за грубую игру.

Сборная Дании вышла в 1/4 финала Евро впервые с 2004 года. На ее счету есть золото чемпионата 1992 года.

Дания в 1/4 финала встретится с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии, которые сыграют в Будапеште 27 июня. Четвертьфинальная встреча пройдет 3 июля в Баку.

На групповом этапе датчане были соперниками сборной России. В личной встрече Дания обыграла россиян со счетом 4:1, благодаря чему смогла выйти в плей-офф.