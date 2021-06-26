Галерея ⟩ Евро-2020: Дания разгромила Уэльс
Сегодня, 26 июня, в первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играли сборные Уэльса и Дании.
Сегодня, 26 июня, в первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играли сборные Уэльса и Дании.
Сборная Уэльса вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А, а датчане попали в 1/8 финала со второй строчки в группе В.
В итоге Дания обыграла Уэльс со счетом 4:0.
В четвертьфинале Дания сыграет против победителя пары Нидерланды – Чехия. Матч пройдет 3 июля в Баку.