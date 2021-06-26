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Галерея ⟩ Евро-2020: Дания разгромила Уэльс

Сегодня, 26 июня, в первом матче 1/8 финала Евро-2020 в Амстердаме играли сборные Уэльса и Дании.

Сборная Уэльса вышла в плей-офф, заняв второе место в группе А, а датчане попали в 1/8 финала со второй строчки в группе В.

В итоге Дания обыграла Уэльс со счетом 4:0. 

ФОТО: uefa.com

В четвертьфинале Дания сыграет против победителя пары Нидерланды – Чехия. Матч пройдет 3 июля в Баку.

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