Галерея ⟩ Евро-2020: Италия в напряженном матче обыграла Австрию и установила новый мировой рекорд

Итальянцы вышли в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе А, одержав три победы в трех матчах и ни разу не пропустив. Австрийцы попали в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где также выступали Нидерланды, Украина и Северная Македония.