Галерея ⟩ Евро-2020: Италия в напряженном матче обыграла Австрию и установила новый мировой рекорд
Сегодня, 26 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы—2020 на стадионе «Уэмбли» встретились Италия и Австрия.
Сегодня, 26 июня, в рамках 1/8 финала чемпионата Европы—2020 на стадионе «Уэмбли» встретились Италия и Австрия.
Итальянцы вышли в плей-офф Евро-2020 с первого места в группе А, одержав три победы в трех матчах и ни разу не пропустив. Австрийцы попали в 1/8 финала турнира со второго места в группе С, где также выступали Нидерланды, Украина и Северная Македония.
Счет был открыт итальянцами на 95-ой минуте игры. В итоге Италия обыграла Австрию со счетом 2:1.
Италия установила новый мировой рекорд
Сборная Италии обновила свой рекорд по продолжительности сухой серии: итальянцы более 1144 минут подряд не пропускали голов. Предыдущий рекорд принадлежал также итальянцам - вратарь Дино Дзофф не пропускал 1142 минуты с 1972 по 1974 год. Серия голкипера была прервана в матче против Гаити.
1,144 minutes and counting.— B/R Football (@brfootball) June 26, 2021
Italy set a new record for most minutes without conceding a goal 🧤 pic.twitter.com/izkgdD6zCh