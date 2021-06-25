"Я никогда не забуду, как спустя девять дней после аварии мы впервые разрезали его плоть", - в своих воспоминаниях пишет Роберто Канесса. Он был одним из пассажиров, которые в 1972 году после аварии самолета в заснеженных Андах два с половиной месяца боролись за выживание, принявшись даже за каннибализм.

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13 октября 1972 года (примечательно, что это была пятница) из уругвайского города Монтевидео вылетел самолет, в котором находились 45 человек. Пассажирами были игроки любительской команды по регби, направлявшиеся в столицу Чили Сантьяго, а также члены их семей, друзья и поклонники. Из-за невнимательности пилота самолет упал с высоты 3579 метров в Андах неподалеку от границы Аргентины с Чили.

ФОТО: Wikipedia, скриншот, Shutterstock. Коллаж: TVNET

11 пассажиров умерли сразу же, еще несколько не смогли выдержать ледяного холода и собственными силами восстановиться от полученных травм. Несмотря на то, что сразу же были начаты поиски разбившегося самолета, его белый корпус нельзя было заметить на снегу. Спустя более недели поисков они были прекращены.