"Я никогда не забуду, как спустя девять дней после аварии мы впервые разрезали его плоть", - в своих воспоминаниях пишет Роберто Канесса. Он был одним из пассажиров, которые в 1972 году после аварии самолета в заснеженных Андах два с половиной месяца боролись за выживание, принявшись даже за каннибализм.

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13 октября 1972 года (примечательно, что это была пятница) из уругвайского города Монтевидео вылетел самолет, в котором находились 45 человек. Пассажирами были игроки любительской команды по регби, направлявшиеся в столицу Чили Сантьяго, а также члены их семей, друзья и поклонники. Из-за невнимательности пилота самолет упал с высоты 3579 метров в Андах неподалеку от границы Аргентины с Чили.

ФОТО: Wikipedia, скриншот, Shutterstock. Коллаж: TVNET