Необычная кража: с улиц города исчезли 46 эстонских флагов

Кража была совершена на участке Пярнуской улицы от парка в центре города до саугаского магазина COOP. Держатели флагов находятся на такой высоте, что прохожие не могут до них достать. Таким образом, для снятия флагов использовалась лестница или другое приспособление, пишет Pärnu Postimees.

Волостная управа Саарде в связи с кражей написала заявление в Департамент полиции и погранохраны.

По словам начальника Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, вчера утром было обнаружено, что в Килинги-Нымме кто-то снял с уличных фонарей маленькие эстонские флаги, которые вывесили на время праздников для украшения. По предварительным данным, пропало 46 флагов.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося. Всех, у кого есть информация о произошедшем, полиция просит сообщить об этом участковому полицейскому по телефону 5190 7093 или по адресу jyri.paegle@politsei.ee.