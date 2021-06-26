В Таллинне растут цены на топливо

В пятницу самый дорогой бензин был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, а самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 0,8% и в пятницу составляла 1,324 евро и 1,224 евро за литр соответственно.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,6% - до 1,276 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,7% и стоило 1,176 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 0,7% - до 1,439 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 1,219 евро за литр.