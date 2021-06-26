Пятилетняя Йоханна навещала свою бабушку в Индии, когда внезапно мир охватила пандемия Covid-19. Никто не мог и представить, что это разделит девочку с матерью и отцом на целых 18 месяцев, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на портал Apollo и "Би-Би-Си".

Спустя более года разлуки 14 июня Йоханна наконец встретилась с мамой в Сиднее.

"Ах, как это было волнительно! Это нельзя описать словами", - сказала мама девочки Дриси.

Она вместе с мужем Дилином все это время пыталась вернуть Йоханну домой, однако отмененные рейсы и бесконечные ограничения лишали их такой возможности.

В одной из групп в Facebook, задуманных для граждан Австралии, застрявших в Индии, родители Йоханны связались с парой - Линдой и Джобби. Они рассказали, что вскоре планируют перебраться в Австралию, и вежливо предложили сопроводить Йоханну обратно домой.

"Мы знакомились с Линдой несколько недель, после чего смогли ей довериться. Она позаботилась о нашем ребенке, за что мы перед ней в огромном долгу", - сказала Дриси.

Линда и Джобби сопроводили еще одного ребенка примерно того же возраста, что и Йоханна.

Такая практика довольно привычна - родители Йоханны были не единственными, кто искал кого-то, кто мог бы взять на себя роль опекуна во время полета.

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Дриси рассказала, что все время, пока она была разлучена с дочерью, она не могла спать и часто плакала. Женщина признает, что теперь испытывает огромное облегчение.

"Видно, как сильно Йоханне меня не хватало. Она не отрывалась от меня ни на миг. Даже сейчас она крепко держится за меня", - сказала мама девочки.

Йоханне нужно находиться в карантине, где компанию ей может составить только один из родителей, поэтому папе придется потерпеть еще две недели.

Похоже, без ягод ему лучше не появляться, потому что это все, о чем Йоханна говорит.

"В ее голове Австралия - земля клубники. Она боготворит ягоды, и ей кажется, что она вернулась на огромную ягодную ферму", - рассказала Дриси.

Разделенные дети

В начале июня новейшие данные показали, что в Индии отдельно от своих родителей находятся 203 ребенка. Некоторые из них с помощью репатриационных рейсов уже доставлены обратно домой.

Большая часть, как и Йоханна, провели это время с другими членами семьи.

Дилин рассказал, что доставить девочку домой было настоящим вызовом. На их пути встали незаинтересованность правительства помочь, слишком строгие правила, а также возраст Йоханны, запрещающий ей путешествовать одной как на коммерческих, так и на репатриационных рейсах.

Один раз им даже удалось зарезервировать для нее место в полете, который организовывало частное предприятие, однако рейс был отменен, когда Австралия приняла решение запретить въезд приезжающим из Индии.

Принимая во внимание и так маленькое количество рейсов, пара не хотела рисковать и лететь в Индию, так как существовал риск того, что они не смогут вернуться.

Правительство Австралии много критикуют за то, что оно не помогает своим гражданам вернуться домой, однако Дриси отметила, что в последнее время ощутила хорошее отношение, ей даже предложили оформить визу для бабушки Йоханны, чтобы та могла путешествовать. Однако ей это запрещено по состоянию здоровья.