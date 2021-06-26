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  • Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии два миллиона евро

Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии два миллиона евро

Евро. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

В последнее время больше всего в Эстонии распространены две мошеннические схемы: лжезвонок из банка и предложения об инвестициях.

За последние пять месяцев по этим схемам было совершено 288 преступлений, а общий финансовый ущерб составил около двух миллионов евро, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". 

"Если у вас начинают спрашивать ваш PIN-код по телефону или же предлагают какую-то баснословную возможность инвестировать, то вы должны для себя понимать, что вы имеете дело с мошеннической схемой. Нет смысла пытаться уберечь себя от каких-то конкретных номеров, нужно уберегать себя именно от этих схем", - напомнила капитан полиции Маарья Пунак.

В случае утечки данных стоит в срочном порядке связаться с банком и, если все сделать своевременно, возможно, банку удастся предотвратить снятие денег с вашего счета.

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