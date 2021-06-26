Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии два миллиона евро
В последнее время больше всего в Эстонии распространены две мошеннические схемы: лжезвонок из банка и предложения об инвестициях.
В последнее время больше всего в Эстонии распространены две мошеннические схемы: лжезвонок из банка и предложения об инвестициях.
За последние пять месяцев по этим схемам было совершено 288 преступлений, а общий финансовый ущерб составил около двух миллионов евро, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Если у вас начинают спрашивать ваш PIN-код по телефону или же предлагают какую-то баснословную возможность инвестировать, то вы должны для себя понимать, что вы имеете дело с мошеннической схемой. Нет смысла пытаться уберечь себя от каких-то конкретных номеров, нужно уберегать себя именно от этих схем", - напомнила капитан полиции Маарья Пунак.
В случае утечки данных стоит в срочном порядке связаться с банком и, если все сделать своевременно, возможно, банку удастся предотвратить снятие денег с вашего счета.