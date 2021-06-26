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  • На Штромке вывешен зеленый флаг, хотя Департамент здоровья купаться не рекомендует

На Штромке вывешен зеленый флаг, хотя Департамент здоровья купаться не рекомендует

Штромка. ФОТО: Sander Ilvest/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Морская вода у таллиннского пляжа Штромка загрязнена опасными бактериями, и Департамент здоровья рекомендует воздержаться от купания там в течение всего этого лета.

В связи с этим на информационных стендах вывешены предупреждения, правда, настолько миниатюрные, что заметит их не каждый. В то же время на пляже вывешен зеленый флаг, означающий, что условия для купания хорошие, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Власти Пыхья-Таллинна объясняют это тем, что, хотя долгосрочные исследования показывали загрязнение, последние пробы воды оказались в порядке.

Заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап признала, что это  противоречивая информация, но подчеркнула, что оценка департамента была вынесена на основании прошлогодних данных, а они все-таки берут пробы воды каждую неделю, и если те в порядке, они сообщают об этом людям.

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