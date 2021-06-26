На Штромке вывешен зеленый флаг, хотя Департамент здоровья купаться не рекомендует

В связи с этим на информационных стендах вывешены предупреждения, правда, настолько миниатюрные, что заметит их не каждый. В то же время на пляже вывешен зеленый флаг, означающий, что условия для купания хорошие, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Власти Пыхья-Таллинна объясняют это тем, что, хотя долгосрочные исследования показывали загрязнение, последние пробы воды оказались в порядке.