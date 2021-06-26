На Штромке вывешен зеленый флаг, хотя Департамент здоровья купаться не рекомендует
Морская вода у таллиннского пляжа Штромка загрязнена опасными бактериями, и Департамент здоровья рекомендует воздержаться от купания там в течение всего этого лета.
Морская вода у таллиннского пляжа Штромка загрязнена опасными бактериями, и Департамент здоровья рекомендует воздержаться от купания там в течение всего этого лета.
В связи с этим на информационных стендах вывешены предупреждения, правда, настолько миниатюрные, что заметит их не каждый. В то же время на пляже вывешен зеленый флаг, означающий, что условия для купания хорошие, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Власти Пыхья-Таллинна объясняют это тем, что, хотя долгосрочные исследования показывали загрязнение, последние пробы воды оказались в порядке.
Заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап признала, что это противоречивая информация, но подчеркнула, что оценка департамента была вынесена на основании прошлогодних данных, а они все-таки берут пробы воды каждую неделю, и если те в порядке, они сообщают об этом людям.