За сутки в Эстонии прибавилось 27 зараженных коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 14 человек. Все эти случаи зафиксированы в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 7 зараженных, в Рапламаа - 5. В других уездах зараженных не выявлено. В случае одного положительного теста место жительства в регистре народонаселения не было указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 34,61 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За последние сутки в больницах были открыты 3 новых истории болезни COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 35 пациентов. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 67 лет, из них 26 человека (74,3%) старше 60 лет. Новый смертей за сутки не было.

В течение дня было введено 4464 доз вакцины, всего было вакцинировано 552 164 человека; 419 380 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.