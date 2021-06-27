Министерство культуры выделит 1,55 млн евро на проведение крупных спортивных состязаний

Как передала BNS пресс-служба министерства, проект Союза конькобежного спорта «Чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллинне в 2022 году» государство поддержит субсидией в двух частях — первая в размере 150 000 евро и вторая в размере 125 000 евро.

Проект НКО Sportlik Eesti IRONMAN Tallinn 2021 государство поддержит суммой в 700 000 евро, выплаты будут произведены в два приема по 350 000 евро.

Проект яхт-клуба Kalev ORC MM 2021 avamerepurjetamises (Чемпионат мира по парусному спорту в открытом море в 2021 году) государство поддержит суммой в 65 000 евро.

Проект Союза виндсерфинга Эстонии по проведению в Таллинне в 2021 году чемпионата Европы в классе Techno293 государство поддержит выплатой 55 000 евро и второй частью субсидии в размере 30 000 евро.

Министерство культуры поддержит также проект Федерации тхэквондо Эстонии по организации чемпионата Европы выплатой 130 000 евро и второй частью субсидии в размере 45 000 евро.