Трех заключенных Вируской тюрьмы обвинили в организации массовых беспорядков

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, 29 октября 2019 года трое заключенных, находясь в одной камере, подожгли принадлежащие тюрьме матрасы, сломали тюремное имущество и устроили в камере потоп.

Один из заключенных также обвиняется в том, что в сентябре 2019 года он напал в тюрьме на другого заключенного.