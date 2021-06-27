Трех заключенных Вируской тюрьмы обвинили в организации массовых беспорядков
Прокуратура отдала под суд трех заключенных Вируской тюрьмы, обвинив их в организации массовых беспорядков в стенах пенитенциарного учреждения, пишет ERR.
Прокуратура отдала под суд трех заключенных Вируской тюрьмы, обвинив их в организации массовых беспорядков в стенах пенитенциарного учреждения, пишет ERR.
Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, 29 октября 2019 года трое заключенных, находясь в одной камере, подожгли принадлежащие тюрьме матрасы, сломали тюремное имущество и устроили в камере потоп.
Один из заключенных также обвиняется в том, что в сентябре 2019 года он напал в тюрьме на другого заключенного.
Подобные инциденты происходят в тюрьмах Эстонии достаточно регулярно.