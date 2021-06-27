В Китай-городе Тарту ночью сгорела квартира в панельном доме

В результате пожара в квартире пострадали двое человек, которых скорая помощь доставила в больницу. С верхних этажей здания эвакуированы три человека, одному из которых потребовалось более тщательное медицинское обследование. По предварительным данным, пострадавших нет, причина возгорания пока выясняется.