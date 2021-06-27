В Великобритании выпустили монету в память о принце Филиппе ФОТО: BBC

В Великобритании выпущен ограниченный тираж монеты в 5 фунтов стерлингов, посвященной принцу Эдинбургскому Филиппу, супругу британской королевы Елизаветы II, который умер в апреле этого года. Дизайн монеты одобрил сам герцог.

Монета с портретом принца Филиппа выпускается в рамках празднования Дня вооруженных сил.

"Я горжусь тем, что представляю монету в День вооруженных сил, учитывая выдающуюся военно-морскую карьеру принца Филиппа, неколебимую преданность нашему монарху и его королевским обязанностям", - сказал на специальной церемонии министр финансов Великобритании Риши Сунак.

Монета, созданная художником Яном Рэнк-Бродли, является законным платежным средством, но была разработана как коллекционная. Она выпущена ограниченным тиражом и не поступит в обращение.

Эту памятную монету можно будет приобрести на сайте королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты и в специализированных магазинах в стране и в мире.

В соответствии с королевской традицией номинал памятной монеты - 5 фунтов стерлингов, именно такой номинал обычно используется для отмечания таких событий, как коронации или юбилеи.

Королевский монетный двор также внесет пожертвование в размере 50 тысяч фунтов стерлингов на премию герцога Эдинбургского, учрежденную принцем в 1956 году для поддержки общественной работы в Великобритании и по всему миру.

Супруг Елизаветы II перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году из-за ухудшений здоровья.

Он умер 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке. Герцог скончался, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Как заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, принц был источником вдохновения для множества молодых людей.

"Он помогал королевской семье и самой британской монархии выдерживать курс так, чтобы она оставалась институтом, безусловно жизненно необходимым для баланса и радости нашей жизни как нации", - сказал премьер-министр в своем выступлении на Даунинг-стрит.