Хатун, Бенхам и маленькая Барана из Ирана теперь живут в Эстонии.

Хатун, Бенхам и маленькая Барана из Ирана теперь живут в Эстонии. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В Иране она работала бухгалтером в банковской конторе в Тегеране, в Эстонии ей пришлось начать работать уборщицей и поваром. Однако 40-летняя Хатун не жалуется, поскольку в маленькой Эстонии есть то, чего нет в большом Иране. «Я здесь свободна», - вздыхает женщина, которая два года назад с мужем и маленькой дочкой сбежала в Эстонию.

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«Я хочу нормальной жизни, - говорит на эстонском Хатун, чей родной язык персидский. - Иран - недемократическая страна, а Эстония очень демократическая. Жизнь свободная. У моей дочери нормальная жизнь».

Воскресный солнечный, безветренный и теплый полдень в деревне Таэваскоя вблизи Пыльва, кажется, подчеркивает все, что искала эта семья беженцев: покой, чувство безопасности, дружелюбные люди, чистота и, возможно, даже скука.