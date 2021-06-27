В Таллинне пройдет чемпионат мира по шашкам

"Несмотря на кризис, разразившийся в мире последние полтора года, нам удалось провести все крупные турниры. В прошлом году Эстония в сотрудничестве с порталом vint.ee впервые организовала международный онлайн-турнир по шашкам для молодежи, в котором приняли участие более 300 игроков со всей Европы. Эстонские шашки также по-прежнему активно представлены как в европейских, так и в мировых федерациях", - сказал Тульва.