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В Таллинне пройдет чемпионат мира по шашкам

Шашки. ФОТО: Kristjan Teedema

Союз шашек Эстонии провел общее собрание, на котором действующий президент организации Тармо Тульва был переизбран на новый двухлетний срок, пишет ERR.

Полномочия правления, в которое входят 8 человек, действуют до конца июня 2023 года, Виктория Лехтметс продолжит работу в качестве исполнительного директора Союза шашек Эстонии, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.

"Несмотря на кризис, разразившийся в мире последние полтора года, нам удалось провести все крупные турниры. В прошлом году Эстония в сотрудничестве с порталом vint.ee впервые организовала международный онлайн-турнир по шашкам для молодежи, в котором приняли участие более 300 игроков со всей Европы. Эстонские шашки также по-прежнему активно представлены как в европейских, так и в мировых федерациях", - сказал Тульва.

На следующей неделе в Таллинне начнется чемпионат мира по шашкам.

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