В Таллинне пройдет чемпионат мира по шашкам
Союз шашек Эстонии провел общее собрание, на котором действующий президент организации Тармо Тульва был переизбран на новый двухлетний срок, пишет ERR.
Союз шашек Эстонии провел общее собрание, на котором действующий президент организации Тармо Тульва был переизбран на новый двухлетний срок, пишет ERR.
Полномочия правления, в которое входят 8 человек, действуют до конца июня 2023 года, Виктория Лехтметс продолжит работу в качестве исполнительного директора Союза шашек Эстонии, сообщила в воскресенье пресс-служба организации.
"Несмотря на кризис, разразившийся в мире последние полтора года, нам удалось провести все крупные турниры. В прошлом году Эстония в сотрудничестве с порталом vint.ee впервые организовала международный онлайн-турнир по шашкам для молодежи, в котором приняли участие более 300 игроков со всей Европы. Эстонские шашки также по-прежнему активно представлены как в европейских, так и в мировых федерациях", - сказал Тульва.
На следующей неделе в Таллинне начнется чемпионат мира по шашкам.