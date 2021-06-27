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На следующей неделе Кая Каллас посетит три уезда

Кая Каллас. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас в понедельник отправится с трехдневным визитом в Юго-Восточную Эстонию, посетив Валгаский, Выруский и Пыльваский уезды, пишет ERR.

В ходе поездки она встретится с руководителями местных самоуправлений, предпринимателями и лидерами общественности, чтобы обсудить с ними насущные проблемы регионов и вопросы, требующие срочного решения.

В понедельник Кая Каллас встретится с работниками лесного хозяйства в Тырва, а также посетит молокоперерабатывающее предприятие Hummuli Agro.

Во второй половине дня премьер-министр встретится с руководством Валгаской волости и посетит недавно реконструированный пункт перехода границы с Латвией в центре города Валга.

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