На следующей неделе Кая Каллас посетит три уезда

В ходе поездки она встретится с руководителями местных самоуправлений, предпринимателями и лидерами общественности, чтобы обсудить с ними насущные проблемы регионов и вопросы, требующие срочного решения.

В понедельник Кая Каллас встретится с работниками лесного хозяйства в Тырва, а также посетит молокоперерабатывающее предприятие Hummuli Agro.