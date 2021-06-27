Картина дня: история беженцев, кибербуллинг и ковидный антирекорд в Москве

За сутки в Эстонии прибавилось 27 зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2507 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 27 то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Покинули родину с одним рюкзаком: история сбежавших в Эстонию беженцев

В Иране она работала бухгалтером в банковской конторе в Тегеране, в Эстонии ей пришлось начать работать уборщицей и поваром. Однако 40-летняя Хатун не жалуется, поскольку в маленькой Эстонии есть то, чего нет в большом Иране. «Я здесь свободна», - вздыхает женщина, которая два года назад с мужем и маленькой дочкой сбежала в Эстонию. Читать далее...

Полиция о кибербуллинге: самая большая проблема - это призывы к суициду и издевательства

Сообщения об издевательствах очень часто доходят до полиции - есть много опасений по поводу рассылки рекомендаций о самоубийстве в социальных сетях и насмешек над людьми в видеоблогах. Читать далее...

В Москве зафиксировали абсолютный антирекорд смертности от COVID за сутки

Новый максимум суточной смертности пациентов с COVID-19 зафиксировали в Москве - скончалось 114 человек, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Читать далее...

Президент отказала в помиловании 15 осужденным: среди них поджегший жену сирийский беженец

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 23 июня отклонила прошения о помиловании 15 осужденных. Читать далее...

ОТКРЫТИЕ 〉 Коронавирус свирепствовал 25 000 лет назад и оставил значительный след в ДНК человека

Коронавирус мог распространяться в Восточной Азии более 20 000 лет назад, оставив следы в ДНК современных китайцев, японцев и вьетнамцев. Исследование, опубликованное в Current Biology, обнаружило доказательства генетической адаптации к семейству коронавирусов в 42 генах в современных популяциях в этих регионах. Читать далее...

А ВЫ ВХОДИТЕ В ИХ ЧИСЛО? 〉 В июле может быть потревожен ночной покой некоторых жителей Таллинна

В первых числах июля в окрестностях железнодорожной станции Лийва в Таллинне начнутся крупномасштабные строительные работы, которые могут потревожить ночной покой жителей расположенных поблизости домов. Читать далее...

Секретные документы минобороны Британии с планами маршрута "Дефендера" найдены на автобусной остановке