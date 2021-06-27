Фото ⟩ Эстонские полицейские задержали воров в Польше
Иногда сотрудник полиции или помощник полицейского не может и во время отпуска пройти мимо работы: эстонские стражи порядка задержали преступников в Польше.
Иногда сотрудник полиции или помощник полицейского не может и во время отпуска пройти мимо работы: эстонские стражи порядка задержали преступников в Польше.
Несколько недель назад путешествующие на мотоциклах сотрудник Департамента полиции и погранохраны Ханнес и помощник полицейского Кесклиннаского отделения полиции Расмус вместе с друзьями увидели в Польше магазинных воров, сообщает полиция.
После непродолжительной погони эстонские мужчины задержали воров и передали их польской полиции. Тем самым они сорвали планы на выходные людей, укравших из магазина палатку, удочки и несколько пакетов с едой.