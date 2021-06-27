Жительницу Ласнамяэ будут судить по обвинению в убийстве супруга
В июле перед Харьюским уездным судом предстанет 40-летняя жительница столичного района Ласнамяэ, которую обвиняют в убийстве супруга.
В июле перед Харьюским уездным судом предстанет 40-летняя жительница столичного района Ласнамяэ, которую обвиняют в убийстве супруга.
"Согласно обвинению, 21 декабря прошлого года в квартире одного из домов в Ласнамяэ она ударила ножом своего мужа, который скончался от полученных травм на месте происшествия", - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.
Женщину задержали на месте происшествия, а с 23 декабря взяли под стражу.
Ранее полиция сообщала, что в момент инцидента на улице Юмера женщина была пьяна.
Максимальное наказание за убийство составляет 15 лет лишения свободы.