Жительницу Ласнамяэ будут судить по обвинению в убийстве супруга

"Согласно обвинению, 21 декабря прошлого года в квартире одного из домов в Ласнамяэ она ударила ножом своего мужа, который скончался от полученных травм на месте происшествия", - прокомментировала rus.err.ee пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Марие Аава.