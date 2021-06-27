Себастьен Ожье выиграл Ралли Кении, Отть Тянак занял третье место

Об этом сообщил портал новостей вещания, отметив, что на протяжении двух первых соревновательных дней уверенно лидировал бельгиец Терри Невиль, но в воскресенье он разбил заднюю подвеску своего автомобиля и был вынужден прекратить борьбу.

В итоге свою четвертую победу в сезоне одержал лидер общего зачета Себастьян Ожье. Вторым стал японец Такамота Кацута, а третьим - эстонец Отть Тянак, который в воскресенье выиграл бонусный спецучасток, получив за это дополнительные очки.

Ралли Кении вернулось в календарь чемпионата мира после 19-летнего перерыва.

В общем зачете мирового первенства первую строчку удерживает Ожье, в активе которого 133 балла. Далее следуют британец Элфин Эванс (99), бельгиец Тьерри Невиль (77) и Отть Тянак (69).