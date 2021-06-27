Фото ⟩ На опасном перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл

По предварительным данным, по улице Няйтузе в сторону улицы Вески двигался управляемый женщиной автомобиль Volvo, который остановился у знака "Стоп" и стал двигаться, когда с правой стороны приближался мотоцикл, который, как утверждается, не остановился перед перекрестком, пишет Tartu Postimees.

Сидевшая за рулем Volvo заметила мотоцикл в последний момент и все-таки врезалась в мотоцикл, в результате чего на дорогу упали ехавшие на нем мужчина и женщина.

Мужчине первую помощь оказали на месте, а его пассажирку на машине скорой помощи доставили в больницу.