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Фото ⟩ На опасном перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл

Сегодня, 27 июня, вечером в Тарту на перекрестке Няйтузе и Вески столкнулись легковой автомобиль Volvo и мотоцикл Honda, на котором передвигались мужчина и женщина. 

По предварительным данным, по улице Няйтузе в сторону улицы Вески двигался управляемый женщиной автомобиль Volvo, который остановился у знака "Стоп" и стал двигаться, когда с правой стороны приближался мотоцикл, который, как утверждается, не остановился перед перекрестком, пишет Tartu Postimees.

Сидевшая за рулем Volvo заметила мотоцикл в последний момент и все-таки врезалась в мотоцикл, в результате чего на дорогу упали ехавшие на нем мужчина и женщина. 

Мужчине первую помощь оказали на месте, а его пассажирку на машине скорой помощи доставили в больницу. 

Оба водителя были трезвы, мотоциклист и его пассажирка были в шлемах. Обстоятельства ДТП выясняются. 

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