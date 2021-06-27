Фото ⟩ На опасном перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл
Сегодня, 27 июня, вечером в Тарту на перекрестке Няйтузе и Вески столкнулись легковой автомобиль Volvo и мотоцикл Honda, на котором передвигались мужчина и женщина.
Сегодня, 27 июня, вечером в Тарту на перекрестке Няйтузе и Вески столкнулись легковой автомобиль Volvo и мотоцикл Honda, на котором передвигались мужчина и женщина.
По предварительным данным, по улице Няйтузе в сторону улицы Вески двигался управляемый женщиной автомобиль Volvo, который остановился у знака "Стоп" и стал двигаться, когда с правой стороны приближался мотоцикл, который, как утверждается, не остановился перед перекрестком, пишет Tartu Postimees.
Сидевшая за рулем Volvo заметила мотоцикл в последний момент и все-таки врезалась в мотоцикл, в результате чего на дорогу упали ехавшие на нем мужчина и женщина.
Мужчине первую помощь оказали на месте, а его пассажирку на машине скорой помощи доставили в больницу.
Оба водителя были трезвы, мотоциклист и его пассажирка были в шлемах. Обстоятельства ДТП выясняются.