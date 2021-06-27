Зампред Йыхвиского волостного собрания не будет получать плату за работу

"У нас в коалиции была договоренность, что кандидатом на этот пост станет Пауль Паас", - сказал rus.err.ee коалиционный депутат Йыхвиского волостного собрания Мартин Репинский.

По его словам, они планируют отказаться от выплаты зампреду компенсации, поскольку у него нет никакой дополнительной нагрузки и расходы на оплату его труда порядка 9000 евро в год в месте с налогами абсолютно не оправданы. Репинский отметил, что нынешний зампред Тамара Пылевина получает компенсацию в размере 95% от минимальной зарплаты.