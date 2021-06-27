Зампред Йыхвиского волостного собрания не будет получать плату за работу
Новая коалиция Йыхвиского волостного собрания на следующей неделе планирует заменить зампреда представительного органа Тамару Пылевину на своего человека.
Новая коалиция Йыхвиского волостного собрания на следующей неделе планирует заменить зампреда представительного органа Тамару Пылевину на своего человека.
"У нас в коалиции была договоренность, что кандидатом на этот пост станет Пауль Паас", - сказал rus.err.ee коалиционный депутат Йыхвиского волостного собрания Мартин Репинский.
По его словам, они планируют отказаться от выплаты зампреду компенсации, поскольку у него нет никакой дополнительной нагрузки и расходы на оплату его труда порядка 9000 евро в год в месте с налогами абсолютно не оправданы. Репинский отметил, что нынешний зампред Тамара Пылевина получает компенсацию в размере 95% от минимальной зарплаты.