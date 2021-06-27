Галерея ⟩ Евро-2020: Португалия играет с Бельгией
Сегодня, 27 июня, в 22.00 начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча проходит в Испании на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».
Сегодня, 27 июня, в 22.00 начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча проходит в Испании на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Мёнье, Витсель, Тилеманс, Де Брёйне, Т. Азар, Э. Азар, Лукаку.
Португалия: Патрисиу, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Моутинью, Саншеш, Б. Силва, Пальинья, Жота, Роналду.