Галерея ⟩ Португалия проиграла Бельгии и вылетела с Евро-2020
Сегодня, 27 июня, в 22.00 начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча проходила в Испании на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».
Сегодня, 27 июня, в 22.00 начался матч 1/8 финала Евро-2020 Бельгия — Португалия. Встреча проходила в Испании на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».
Бельгия выиграла Португалию со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Торган Азар в концовке первого тайма.
Португалия, выигравшая предыдущий чемпионат Европы в 2016 году, выбыла из Евро-2020.
В четвертьфинале турнира команда Бельгии сыграет 2 июля на мюнхенской «Альянц Арене» со сборной Италии, выигравшей накануне Австрию (2:1).