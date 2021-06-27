Вс, 27.06.2021
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После саммита ЕС у премьера Люксембурга обнаружили коронавирус

Ксавье Беттель. ФОТО: JOHN THYS/AFP/scanpix

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Luxemburger Wort.

Теперь глава правительства проведет десять дней на самоизоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля несильно поднялась температура, он ощущает головную боль.

В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.

Напомним, что в Брюсселе 24-25 июня он участвовал в саммите глав государств и правительств стран ЕС.

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