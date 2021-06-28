В Нарве и Ласнамяэ можно вакцинироваться без предварительной регистрации

Вакцинация без предварительной записи будет организована в торговых центрах. Для получения прививки будет достаточно просто прийти в пункт вакцинации.

Пункты вакцинации будут открыты в медицинском центре Confido в столичном торговом центре Lasnamäe Centrum, а также в нарвском торговом центре Fama, где прививки будет делать фирма Silmarõõm S.

В Таллинне пункт будет работать с понедельника, 28 июня. Вакцинация будет проводиться препаратом Janssen. Пункт вакцинации будет принимать до 50 человек в неделю.

В Нарве пункт будет работать в четверг, 1 июля, с 15 до 19 часов, где вакцинироваться препаратом Janssen смогут 200 человек. При иммунизации вакциной Jannsen требуется всего одна доза препарата.

В обычном порядке зарегистрироваться на прививку от коронавируса по-прежнему можно в цифровой регистратуре или по телефону 1247. Вакцинироваться могут все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Процедура делается бесплатно.

Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, эффективны против штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации: через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы вакцин Moderna и Astra Zeneca.

Срок действия защиты составляет не менее одного года. После завершения вакцинации можно оформить специальный общеевропейский COVID-сертификат, который действует в течение года и значительно упрощает иностранные поездки.