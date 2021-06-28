Пн, 28.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Таллиннская больница вызывает недовольство и огромный интерес

Таллиннская больница объединит в себе нынешние Ляэне-Таллиннскую центральную больницу и Ида-Таллиннскую центральную больницу. На постоянной основе в ней смогут одновременно лечить 530 стационарных пациентов. ФОТО: ConArte OÜ

Через шесть лет в Таллинне может появиться больница, способная взять на себя четверть всех медицинских потребностей населения Эстонии.

Для подписчиков Для подписчиков

Проект строительства Таллиннской больницы, на возведение которой требуется более полумиллиарда евро, с самого начала обрел как сторонников, так и противников. В последние годы в Эстонии крупных больниц не строили. Большинство зданий столичных медицинских учреждений были возведены десятилетия назад, исключения составляют корпусные пристройки и Центры здоровья. Больничные корпуса, конечно, ремонтируют, развивают и доводят до ума, но выйти на уровень XXI века в старых постройках все равно не получится.

Противники упирают на то, что, во-первых, это очень большие финансовые вложения, которые не столько решают проблему оказания медицинской помощи — здания больниц у нас есть, не хватает скорее рабочих рук — сколько наводят красоту в палатах и кабинетах. А, во-вторых, нашлось достаточно недовольных перспективой ездить к врачу на другой конец города, когда годами привыкли добираться до больницы, расположенной на соседней улице.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back