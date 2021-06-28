Анетт Контавейт поднялась на 25-е место в рейтинге WTA
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт улучшила свое положение в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пишет Rus.ERR.
В его обновленной версии, опубликованной 28 июня, она поднялась с 27-го на 25-е место.
Такой прогресс обусловлен выступлением спортсменки на турнире в британском Истборне, где она дошла до финала, в котором в двух сетах уступила Алене Остапенко из Латвии - 3:6, 3:6.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи сохранила за собой 78-е место.
Во главе рейтинга изменений не произошло: первую строчку занимает австралийка Эшли Барти, на второй строчке идет японка Наоми Осака, а на третьем месте по-прежнему находится румынка Симона Халеп.