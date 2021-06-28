Спасатели собрали оказавшуюся на спортивной площадке ртуть

В 12.03 в воскресенье на земле вблизи баскетбольной площадки на улице Мянни заметили ртуть. Спасатели собрали опасное для здоровья вещество и отвезли его в пункт сбора опасных отходов. На стадионе оказалось приблизительно 20 граммов ртути, передал BNS пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра.

Спасательный департамент напоминает, что ртуть следует собирать пипеткой или бумагой. Нужно быть осторожными и следить, чтобы с ртутью не соприкасались кожа или одежда. Ртуть нужно поместить в закрытый пластиковый или стеклянный сосуд и написать на нем «ртуть».

Опасные отходы следует как можно скорее передать в пункт сбора опасных отходов местного самоуправления. Туда же следует отнести использовавшиеся для сбора ртути шприц, вату, пипетку и пр. Пункты сбора опасных отходов обычно расположены вблизи крупных заправочных станций. Опасные отходы бесплатно принимают у населения. Информацию можно получить в местном самоуправлении.