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При пожаре на предприятии VKG пострадали три человека

Сланцехимическое производство VKG. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В конце прошлой недели при пожаре на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) пострадали три работника, передает Идаский спасательный центр.

26 июня в 13:39 в центр тревоги сообщили, что в здании технологического оборудования на производственной территории VKG в Кохтла-Ярве произошло локальное возгорание.

Спасатели ликвидировали пожар и охладили находящиеся поблизости резервуары, чтобы избежать более серьезного возгорания. Пострадали три работника, которых скорая помощь доставила в больницу.

Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования.

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