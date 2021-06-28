При пожаре на предприятии VKG пострадали три человека
В конце прошлой недели при пожаре на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) пострадали три работника, передает Идаский спасательный центр.
В конце прошлой недели при пожаре на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) пострадали три работника, передает Идаский спасательный центр.
26 июня в 13:39 в центр тревоги сообщили, что в здании технологического оборудования на производственной территории VKG в Кохтла-Ярве произошло локальное возгорание.
Спасатели ликвидировали пожар и охладили находящиеся поблизости резервуары, чтобы избежать более серьезного возгорания. Пострадали три работника, которых скорая помощь доставила в больницу.
Причина пожара будет установлена в ходе дальнейшего расследования.