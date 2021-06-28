Коронавирус выявлен у 15 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек. Из них 11 случаев имели место в Таллинне.

В Ида-Вирумаа заразились трое. В других уездах новых случаев заражения не выявлено.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 33,6 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За сутки новых не было открыто историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 34 человека. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 68 лет, из них 26 человек (76%) старше 60 лет.

В течение дня было введено 4430 доз вакцины, всего было вакцинировано 553 388 человек и 422 945 человек завершили курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 50,8%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).