На Балтийской ГРЭС в результате взрыва обрушилась стена
В конце прошлой недели на Балтийской электростанции произошел взрыв, в результате которого люди не пострадали, но обрушилась одна стена, пишет Postimees.
В конце прошлой недели на Балтийской электростанции произошел взрыв, в результате которого люди не пострадали, но обрушилась одна стена, пишет Postimees.
25 июня в 17:51 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве сланцевой пыли в котельной Балтийской ГРЭС, находящейся на пути к Нарвской ГРЭС. В результате обрушилась стена. Представитель Идаского спасательного центра сообщил BNS, что никто не пострадал.
Спасатели оградили опасную зону и с помощью тепловизоров проверили, нет ли скрытых очагов пожара. Владельцы здания занимаются устранением риска обрушения.