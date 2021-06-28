На Балтийской ГРЭС в результате взрыва обрушилась стена

25 июня в 17:51 в Центр тревоги поступило сообщение о взрыве сланцевой пыли в котельной Балтийской ГРЭС, находящейся на пути к Нарвской ГРЭС. В результате обрушилась стена. Представитель Идаского спасательного центра сообщил BNS, что никто не пострадал.