Таави Рыйвас станет членом совета PERH

До этого момента в совет PERH входили Георг Мянник (председатель), Марика Приске, Имре Раммул, Владимир Шокман и Михаил Кылварт.

В октябре прошлого года Рыйвас сообщил, что уходит из политики и займется частным предпринимательством. Он присоединился к команде Auve Tech, которая производит беспилотные автомобили. Согласно коммерческому регистру, фактическим бенефициаром Auve Tech является Вяйно Калдоя.