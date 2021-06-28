Таави Рыйвас станет членом совета PERH
Министр здоровья и труда Танель Кийк начиная с 1 июля сроком на три года назначил членом совета Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH) бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, пишет Rus.ERR.
Министр здоровья и труда Танель Кийк начиная с 1 июля сроком на три года назначил членом совета Северо-Эстонской Региональной больницы (PERH) бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, пишет Rus.ERR.
До этого момента в совет PERH входили Георг Мянник (председатель), Марика Приске, Имре Раммул, Владимир Шокман и Михаил Кылварт.
В октябре прошлого года Рыйвас сообщил, что уходит из политики и займется частным предпринимательством. Он присоединился к команде Auve Tech, которая производит беспилотные автомобили. Согласно коммерческому регистру, фактическим бенефициаром Auve Tech является Вяйно Калдоя.
Таави Рыйвас является членом партии Реформ с с 1998 года и по сей день.