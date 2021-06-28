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  • Заменят ли солнечные батареи обычные электростанции? Личный опыт нарвского энергетика

Заменят ли солнечные батареи обычные электростанции? Личный опыт нарвского энергетика

Дмитрий Фролов у собственной солнечной электростанции на крыше. ФОТО: Николай Андреев

Нарвитянин Дмитрий Фролов и его супруга Анна Карина установили на крыше своей бани солнечную электростанцию, которая питает энергией дом и сама продает излишки электричества в сеть. Дмитрий - энергетик, поэтому перед тем, как купить панели, он провел целое исследование. Расчеты и опыт первого года использования показали, что собственная электростанция имеет смысл, но есть нюансы, из-за которых она может никогда не окупиться.

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В доме Дмитрия и Анны стоит дровяная печь, но Дмитрий говорит, что это резерв, а главный источник тепла - тепловой насос. В их хозяйстве почти всё работает на электричестве. Крупные потребители - это не только отопление дома и бани, но также кухонная электроплита и бойлер. Но за весь прошлый год семья заплатила на электричество всего 250 евро: купила энергии примерно на 950 евро, продала - на 700 евро.

“За прошлый год наши солнечные панели произвели 9,6 мегаватт-часов, - сообщил Дмитрий Фролов. - Это 9 600 киловатт-часов. Мы почти покрыли годовые расходы нашего дома на электричество".

В общем, с эксплуатацией своей солнечной электростанции справится любой пользователь, говорит Дмитрий Фролов - достаточно заказать в специализированной фирме решение под ключ. Но как энергетик, Дмитрий нашел много нюансов, которые “чайник” просто не заметил бы. Он рассказывает, что ему приходилось даже переподключать некоторые провода, которые монтажники соединили с ошибками.

Чтобы сэкономить электричество, приходится включать и выключать приборы, причем, в основном, вручную (через систему умного дома на смартфоне) и самому анализировать графики цен и потребления. Дмитрий - инженер-автоматик - говорит, что создать для своего дома алгоритм, который будет делать это вместо человека, очень сложно.

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