Заменят ли солнечные батареи обычные электростанции? Личный опыт нарвского энергетика
Нарвитянин Дмитрий Фролов и его супруга Анна Карина установили на крыше своей бани солнечную электростанцию, которая питает энергией дом и сама продает излишки электричества в сеть. Дмитрий - энергетик, поэтому перед тем, как купить панели, он провел целое исследование. Расчеты и опыт первого года использования показали, что собственная электростанция имеет смысл, но есть нюансы, из-за которых она может никогда не окупиться.