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  • Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

Германия включила Португалию и Россию в список регионов, после посещения которых обязателен карантин

Маска иллюстративная. ФОТО: Gleb Garanich

Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса, сообщил институт Роберта Коха.

Распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, сократить его, сдав тест, невозможно.

Глава института Лотар Вилер заявил в то же день, что опасный "индийский дельта-вариант" вируса станет в Германии доминирующим, это вопрос времени.

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