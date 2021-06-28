Художественным руководителем программы "Тарту - культурная столица" станет Кати Ильвес

"Моя самая большая задача в новой роли - это дальнейшее развитие и реализация художественного видения Tartu 2024, чтобы программа была интересна и эстоноземельцам, и гостям из Европы с самыми разными предпочтениями", - отметила Ильвес.

В конце этого года целевое учреждение представит первую часть культурной программы Tartu 2024, в основе которой будет творческая концепция "Искусства выживания", принесшая городу титул культурной столицы.

Как отметил директор программы культурной столицы Кулдар Лейс, подготовка к мероприятию вышла на новый, стремительный этап развития.