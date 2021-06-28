Художественным руководителем программы "Тарту - культурная столица" станет Кати Ильвес
Куратор художественного музея KUMU Кати Ильвес в августе вступит в должность художественного руководителя в целевом учреждении Tartu 2024, пишет ERR.
Куратор художественного музея KUMU Кати Ильвес в августе вступит в должность художественного руководителя в целевом учреждении Tartu 2024, пишет ERR.
"Моя самая большая задача в новой роли - это дальнейшее развитие и реализация художественного видения Tartu 2024, чтобы программа была интересна и эстоноземельцам, и гостям из Европы с самыми разными предпочтениями", - отметила Ильвес.
В конце этого года целевое учреждение представит первую часть культурной программы Tartu 2024, в основе которой будет творческая концепция "Искусства выживания", принесшая городу титул культурной столицы.
Как отметил директор программы культурной столицы Кулдар Лейс, подготовка к мероприятию вышла на новый, стремительный этап развития.
"Кати Ильвес - лучшая в своей области, у нее есть опыт работы с очень разными аудиториями в Эстонии и Европе, ее знания и опыт помогут Тарту и Южной Эстонии предложить всеобъемлющую и яркую программу в качестве культурной столицы", - пояснил он.