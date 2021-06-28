В Йыгевамаа крайне высокая пожароопасность
По данным метеослужбы Эстонии, в Йыгевамаа, по состоянию на понедельник, крайне высокая пожароопасность.
По данным метеослужбы Эстонии, в Йыгевамаа, по состоянию на понедельник, крайне высокая пожароопасность.
Пожароопасность крайне высокая в центре Йыгевамаа, в ближайших районах она высокая, а в соседних уездах преимущественно средняя. В то же время, в Вырумаа, а также местами на севере страны и западе крупных островов есть районы с низкой пожароопасностью.
Крайне высокая пожароопасность означает, что работает система выявления лесных пожаров, а спасательная служба находится в состоянии готовности к тушению лесных пожаров. Кроме того, Спасательный департамент может запретить разведение в лесах костров вне специальных мест, использование установок для гриля, курение или пребывание в лесу.