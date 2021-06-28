В Йыгевамаа крайне высокая пожароопасность

Пожароопасность крайне высокая в центре Йыгевамаа, в ближайших районах она высокая, а в соседних уездах преимущественно средняя. В то же время, в Вырумаа, а также местами на севере страны и западе крупных островов есть районы с низкой пожароопасностью.