Шевченко: "Украина добилась результата на Евро-2020. Все остальное будет большим бонусом"

«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами. Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.