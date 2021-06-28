Виктор Бабарико. ФОТО: Valery Sharifulin/TASS

Экс-претендент на пост президента Беларуси, банкир и филантроп Виктор Бабарико, выступая в суде с последним словом, заявил, что не совершал никаких преступлений.

6 июля Верховный суд Беларуси должен вынести приговор Бабарико и еще несколькими фигурантам так называемого «дела Белгазпромбанка».

«Несмотря на то, что, наверное, признание … было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения [с коллегами по работе - Би-би-си] не было допущено ни одного не то что противозаконного действия либо принуждения, но даже никакого намека на возможность совершения противоправных действий», - сказал Бабарико.

57-летний Бабарико 20 лет возглавлял правление Белгазпромбанка - дочернего филиала российского Газпромбанка. Банк при нем жертвовал значительные средства на лечение больных детей и поддержку культуры.

12 мая 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Беларуси, назначенных на август. В конце мая опросы предсказывали ему уверенную победу в первом туре. 18 июня Бабарико арестовали, обвинив в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даче взяток.

Amnesty International признала Виктора Бабарико, его сына Эдуарда и других обвиняемых по «делу Белгазпромбанка» узниками совести.

Прокурор запросил для Бабарико 15 лет колонии - максимальное наказание, предусмотренное уголовным кодексом Беларуси по статьям, которые ему инкриминируются.