Меркель охарактеризовала отношения между ЕС и РФ как нехорошие

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас, действительно, нехорошие. Но и во времена холодной войны стороны говорили друг с другом", - сказала Меркель в понедельник в ходе онлайн-заседания германо-французского парламентского собрания.

Меркель сказала, что не считает, что молчание может помочь решить проблемы. По ее словам, последний саммит ЕС поручил европейским чиновникам проработать возможности для диалога с РФ.