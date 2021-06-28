В КНДР обеспокоены резким похудением Ким Чен Ына
В Северной Корее граждане, по утверждениям официальных СМИ этой страны, обеспокоены тем, что северокорейский лидер заметно похудел, сообщает в понедельник Associated Press.
В Северной Корее граждане, по утверждениям официальных СМИ этой страны, обеспокоены тем, что северокорейский лидер заметно похудел, сообщает в понедельник Associated Press.
Агентство отмечает, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес. Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако на новых снимках видно, что он похудел, и, вероятно, сбросил порядка 10-20 кг.
При этом северокорейские СМИ выпустили статьи и сюжеты на ТВ, посвященные похудевшему лидеру.
"Наши сердца заболели, когда мы увидели истощенный вид (Ким Чен Ына - ИФ). Все говорят, что у них буквально слезы текут", - цитирует северокорейское телевидение одного из граждан страны.
Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что внимание к здоровью лидера может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".
Другие аналитики из Сеула не исключают, что, возможно, Ким Чен Ын просто решил поправить свое здоровье, сев на диету, чтобы сбросить вес.