В КНДР обеспокоены резким похудением Ким Чен Ына

Агентство отмечает, что на свежих фотографиях северокорейского лидера можно заметить, что он сильно сбросил вес. Рост Ким Чен Ына составляет около 170 см, и ранее, по оценкам, он весил порядка 140 кг. Однако на новых снимках видно, что он похудел, и, вероятно, сбросил порядка 10-20 кг.

При этом северокорейские СМИ выпустили статьи и сюжеты на ТВ, посвященные похудевшему лидеру.

"Наши сердца заболели, когда мы увидели истощенный вид (Ким Чен Ына - ИФ). Все говорят, что у них буквально слезы текут", - цитирует северокорейское телевидение одного из граждан страны.

Некоторые аналитики, мнение которых приводит агентство, полагают, что внимание к здоровью лидера может быть привлечено, чтобы "усилить поддержку со стороны населения в ситуации, в которой он борется с усугубляющимися экономическими трудностями, вызванными пандемией COVID-19, экономическими санкциями ООН и стихийными бедствиями".