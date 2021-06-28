Нужны доноры ⟩ Запасы резус-негативной крови группы А в PERH упали до критически низкой отметки
В центре крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) до критически низкой отметки упали запасы резус-негативной крови группы А.
В центре крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) до критически низкой отметки упали запасы резус-негативной крови группы А.
В этой связи центр крови просит о помощи и приглашает срочно сдавать кровь доноров именно этой группы. Кроме того, приглашаются и доноры с кровью всех остальных групп, поскольку запасы этих групп также невелики, передает rus.err.ee.
Здоровые доноры без симптомов заболевания могут сдать кровь в Таллинне на улице Эдала и в донорском центре Юлемисте. Кроме того, выездная бригада центра крови выезжает в различные предприятия и уезды.