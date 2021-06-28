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  • Запасы резус-негативной крови группы А в PERH упали до критически низкой отметки

Нужны доноры ⟩ Запасы резус-негативной крови группы А в PERH упали до критически низкой отметки

Отправляясь сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим. ФОТО: Mailiis Ollino

В центре крови Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) до критически низкой отметки упали запасы резус-негативной крови группы А.

В этой связи центр крови просит о помощи и приглашает срочно сдавать кровь доноров именно этой группы. Кроме того, приглашаются и доноры с кровью всех остальных групп, поскольку запасы этих групп также невелики, передает rus.err.ee.

Здоровые доноры без симптомов заболевания могут сдать кровь в Таллинне на улице Эдала и в донорском центре Юлемисте. Кроме того, выездная бригада центра крови выезжает в различные предприятия и уезды.

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