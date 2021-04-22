Картина дня: предложение отменить подоходный налог, трагедия в Ласнамяэ и будущее Таллиннской больницы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июня.
Министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус заявила, что нужно отменить государственный подоходный налог и заменить его 13-15-процентным подоходным налогом, поступающим в казну местных самоуправлений. Читать далее...
Через шесть лет в Таллинне может появиться больница, способная взять на себя четверть всех медицинских потребностей населения Эстонии. Читать далее...
Сегодня, 28 июня, из окна многоквартирного дома на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ выпал человек. Читать далее...
В понедельник Таллиннском окружном суде продолжился процесс по делу Андреса Рейнарта, ставшего виновником тяжелейшей аварии на острове Сааремаа в январе 2020 года, в результате которой погибли три человека. Читать далее...
Историк Игорь Копытин обратился в Мещанский суд Москвы с требованием предоставить для ознакомления материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правозащитного объединения «Команда 29», адвокаты которого будут представлять интересы историка в суде. Читать далее...
Нарвитянин Дмитрий Фролов и его супруга Анна Карина установили на крыше своей бани солнечную электростанцию, которая питает энергией дом и продает излишки электричества в сеть. Дмитрий - энергетик, поэтому перед тем, как купить панели, он провел целое исследование. Расчеты и опыт первого года использования показали, что собственная электростанция имеет смысл, но есть нюансы, из-за которых она может никогда не окупиться. Читать далее...
С завтрашнего дня в Ида-Вируской центральной больнице начинается вакцинация молодых людей в возрасте от 12 лет. Предлагается двухдозовый Comirnaty (Pfizer/BioNTech), интервал между первой и второй дозой составляет шесть недель. Читать далее...
Белая лиса, бродившая по Вирумаа, была благополучно доставлена на передержку в Эстонское общество защиты диких животных. Читать далее...
Спустя длительное время в пабах стали собираться большие компании, чтобы насладиться пивом и посмотреть чемпионат Европы по футболу. Все выглядит так, как пару лет назад, хотя на самом деле предприятия страдают от нехватки персонала. Читать далее...
Несмотря на то, что говоря о проблемах аренды, чаще всего обсуждают арендаторов-клещей, сегодня мы будем говорить не о них, а о собственниках недвижимости, которые усложняют жизнь арендаторам и даже обкрадывают их, пишет Postimees.
«Сначала я была в замешательстве, поскольку подумала, что это дурацкая шутка. Теперь пытаюсь понять, чего от меня все-таки хотят», - описывает в Postimees работающая с данными в одной из эстонских фирм гражданка Латвии Ирина свои сомнения, вспоминая события последнего месяца. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2180 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 15, то есть 0,7% от общего количества тестов. Читать далее...
В настоящий момент сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, распространяются на озере Харку. В начале недели пробы взяли также на пляже в Курессааре, но сине-зеленых водорослей там не обнаружили. В других местах для купания их тоже нет. Читать далее...
На этой неделе в рамках пилотного проекта в Нарве и столичном районе Ласнамяэ можно будет вакцинироваться от коронавируса без предварительной регистрации. Читать далее...
В конце прошлой недели при пожаре на предприятии Viru Keemia Grupp (VKG) пострадали три работника, передает Идаский спасательный центр. Читать далее...
Поскольку Covid-19 - длительное и сложное заболевание, все больше и больше говорят о постковидном синдроме и его последствиях. Газета клиники Тартуского университета спросила главу отделения инфекционных болезней доктора Анну Калласте, какова ситуация. Читать далее...
Завуч Открытой школы, славящейся своим инновационным подходом в обучении, Ольга Селищева считает, что пандемия запустила те изменения в системе образования, которые так или иначе должны были произойти. Просто этот скачок произошел намного быстрее, чем если бы мы пришли к этому без пандемии и дистанционного обучения. Читать далее...