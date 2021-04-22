Картина дня: предложение отменить подоходный налог, трагедия в Ласнамяэ и будущее Таллиннской больницы

Министр финансов: нужно отменить государственный подоходный налог

Министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус заявила, что нужно отменить государственный подоходный налог и заменить его 13-15-процентным подоходным налогом, поступающим в казну местных самоуправлений. Читать далее...

Таллиннская больница вызывает недовольство и огромный интерес

Через шесть лет в Таллинне может появиться больница, способная взять на себя четверть всех медицинских потребностей населения Эстонии. Читать далее...

В Ласнамяэ женщина выпала из окна и разбилась насмерть

Сегодня, 28 июня, из окна многоквартирного дома на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ выпал человек. Читать далее...

С участника ДТП с тремя погибшими на Сааремаа требуют снять обвинение в убийстве

В понедельник Таллиннском окружном суде продолжился процесс по делу Андреса Рейнарта, ставшего виновником тяжелейшей аварии на острове Сааремаа в январе 2020 года, в результате которой погибли три человека. Читать далее...

Историк Игорь Копытин попросил через суд предоставить уголовное дело Колчака

Историк Игорь Копытин обратился в Мещанский суд Москвы с требованием предоставить для ознакомления материалы уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правозащитного объединения «Команда 29», адвокаты которого будут представлять интересы историка в суде. Читать далее...

Заменят ли солнечные батареи обычные электростанции? Личный опыт нарвского энергетика

Нарвитянин Дмитрий Фролов и его супруга Анна Карина установили на крыше своей бани солнечную электростанцию, которая питает энергией дом и продает излишки электричества в сеть. Дмитрий - энергетик, поэтому перед тем, как купить панели, он провел целое исследование. Расчеты и опыт первого года использования показали, что собственная электростанция имеет смысл, но есть нюансы, из-за которых она может никогда не окупиться. Читать далее...

В Ида-Вирумаа начинается вакцинация подростков от 12 лет

С завтрашнего дня в Ида-Вируской центральной больнице начинается вакцинация молодых людей в возрасте от 12 лет. Предлагается двухдозовый Comirnaty (Pfizer/BioNTech), интервал между первой и второй дозой составляет шесть недель. Читать далее...

ФОТО 〉 Прославившуюся на всю Эстонию белую лису удалось поймать

Белая лиса, бродившая по Вирумаа, была благополучно доставлена на передержку в Эстонское общество защиты диких животных. Читать далее...

Нехватка рабочих рук вынуждает пабы закрываться раньше

Спустя длительное время в пабах стали собираться большие компании, чтобы насладиться пивом и посмотреть чемпионат Европы по футболу. Все выглядит так, как пару лет назад, хотя на самом деле предприятия страдают от нехватки персонала. Читать далее...

«Это – грабеж и неисполнение договора»

Несмотря на то, что говоря о проблемах аренды, чаще всего обсуждают арендаторов-клещей, сегодня мы будем говорить не о них, а о собственниках недвижимости, которые усложняют жизнь арендаторам и даже обкрадывают их, пишет Postimees.