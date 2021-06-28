Песков: «Алые паруса» прошли с учетом рекомендаций властей Петербурга

«Каждое крупное мероприятие проводится с учетом рекомендаций санитарных властей, главного санитарного врача конкретного региона и конкретного города. Насколько нам известно, такие же рекомендации были сформулированы и в Санкт-Петербурге – и они реализовались на месте», - сказал Песков «Интерфаксу» в понедельник, отвечая на вопрос, кто должен нести ответственность, если после такого мероприятия последует вспышка заболеваемости коронавирусом.

По словам Пескова, «вспышка коронавируса идет действительно активно и в Москве, к сожалению, и в Санкт-Петербурге».

«Большая нагрузка на систему здравоохранения. Здесь просто, естественно, власти регионов очень внимательно следят за ситуацией, за тем, как она меняется. Ответственность кого-то за продолжение вспышки – ну, здесь по истечении какого-то количества дней будет понятно, мы с вами все увидим статистику – есть ли резкий скачок или нет», - отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, никаких прямых запретов на проведение крупных мероприятий нет.

«Решения принимаются руководством города, региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», - отметил Песков.

Журналист на это высказал мнение о том, что власти используют избирательный подход: за нарушение санитарных требований к ответственности в Петербурге были привлечены одиночные пикетчики, однако игнорируется неиспользование средств индивидуальной защиты участниками многотысячного мероприятия «Алые паруса».

«Я не могу на это ответить, все-таки нужно спрашивать эти санитарные власти», - сказал Песков.