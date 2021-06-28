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Теперь он радиоактивный объект: Данила Козловский снял "Чернобыль"

Фильм-катастрофа строится на зрелищности, на спецэффектах. ФОТО: Кадр из фильма

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» основан на реальных событиях и посвящен подвигу тех простых парней, которые, ликвидируя последствия взрыва Чернобыльской АЭС, спасли мир от еще более страшной катастрофы. Но все действующие лица вымышлены; кинематографисты воспользовались правом на художественный вымысел и домысел. Поэтому не ищите здесь документальной точности и широкого охвата масштаба трагедии, которые дал вышедший на телеэкраны немногим раньше сериал «Чернобыль» компании НВО.

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Картина Данилы Козловского как бы склеена из трех произведений в разных жанрах: мелодрамы, фильма-катастрофы и смыкающегося с ней боевика о подвигах крутого мужика, который в огне пожара не сгорит и в радиоактивной воде не утонет.

Проблема здесь в том, что, работая над сценарием, приходится танцевать не от одной печки, а от трех разных. Мелодрама требует углубиться в отношения между героем и героиней и для начала постараться как можно сильнее запутать их, чтобы потом распутывать, стараясь не слишком дергать за концы нити, чтоб не порвалась вконец. Фильм-катастрофа строится на зрелищности, на спецэффектах, и если в съемочной группе есть соответствующие умельцы и классный оператор, полдела сделано. Kартина, возможно, глубоко не вспашет, но борозды точно не испортит. Наконец, боевик требует, чтобы в центре был характер главного героя, эдакого нашенского Die Hard, «крепкого орешка», спасающего отечество, а попутно и человечество. Он, согласно законам жанра, и в огне не сгорит, и в радиоактивной воде не утонет - и харизматичный красавец Данила Козловский, не только поставивший «Чернобыль», но и сыгравший героя, как нельзя лучше подходит на такую роль.

Второй и третий жанры сегодняшнее российское кино обычно осваивает под девизом «Могём не хуже Голливуда!». Зато первая составляющая – отечественная, на доморощенной опаре взошедшая; здесь в центре - Она, молодая женщина с трудной судьбой, хрупкая, но гордая: такая козла на скаку остановит и прямо в глаза выскажет ему, какой он козел, решительно снимет пиджак наброшенный и уйдет, держа за руку маленького сына (вариант с дочерью встречается реже), отец которого и есть тот самый легкомысленный козёл - и сурово откажется от алиментов.

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