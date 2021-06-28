Теперь он радиоактивный объект: Данила Козловский снял "Чернобыль"

Проблема здесь в том, что, работая над сценарием, приходится танцевать не от одной печки, а от трех разных. Мелодрама требует углубиться в отношения между героем и героиней и для начала постараться как можно сильнее запутать их, чтобы потом распутывать, стараясь не слишком дергать за концы нити, чтоб не порвалась вконец. Фильм-катастрофа строится на зрелищности, на спецэффектах, и если в съемочной группе есть соответствующие умельцы и классный оператор, полдела сделано. Kартина, возможно, глубоко не вспашет, но борозды точно не испортит. Наконец, боевик требует, чтобы в центре был характер главного героя, эдакого нашенского Die Hard, «крепкого орешка», спасающего отечество, а попутно и человечество. Он, согласно законам жанра, и в огне не сгорит, и в радиоактивной воде не утонет - и харизматичный красавец Данила Козловский, не только поставивший «Чернобыль», но и сыгравший героя, как нельзя лучше подходит на такую роль.