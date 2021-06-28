Теперь он радиоактивный объект: Данила Козловский снял "Чернобыль"
Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» основан на реальных событиях и посвящен подвигу тех простых парней, которые, ликвидируя последствия взрыва Чернобыльской АЭС, спасли мир от еще более страшной катастрофы. Но все действующие лица вымышлены; кинематографисты воспользовались правом на художественный вымысел и домысел. Поэтому не ищите здесь документальной точности и широкого охвата масштаба трагедии, которые дал вышедший на телеэкраны немногим раньше сериал «Чернобыль» компании НВО.