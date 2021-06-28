Пн, 28.06.2021
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Мужчина открыл стрельбу в увеселительном заведении

Пневматическое ружье. ФОТО: Urmas Luik

Вчера, 27 июня, в полицию поступило сообщение о тяжком нарушении общественного порядка в увеселительном заведении Кохтла-Ярве.

В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в увеселительном заведении в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина выстрелил в другого мужчину из пневматического оружия. Жертва пострадала. Полиция задержала 36-летнего подозреваемого, передает Идаская префектура.

Производство было начато в связи с тяжким нарушением общественного порядка. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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