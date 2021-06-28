Мужчина открыл стрельбу в увеселительном заведении
Вчера, 27 июня, в полицию поступило сообщение о тяжком нарушении общественного порядка в увеселительном заведении Кохтла-Ярве.
Вчера, 27 июня, в полицию поступило сообщение о тяжком нарушении общественного порядка в увеселительном заведении Кохтла-Ярве.
В воскресенье в полицию поступило сообщение, что в увеселительном заведении в Кохтла-Ярве 36-летний мужчина выстрелил в другого мужчину из пневматического оружия. Жертва пострадала. Полиция задержала 36-летнего подозреваемого, передает Идаская префектура.
Производство было начато в связи с тяжким нарушением общественного порядка. Все обстоятельства случившегося выясняются.