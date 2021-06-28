В Ласнамяэ женщина выпала из окна и разбилась насмерть
Сегодня, 28 июня, из окна многоквартирного дома на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ выпал человек.
Сегодня, 28 июня, из окна многоквартирного дома на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ выпал человек.
«Сегодня в 15.45 в Центр тревоги сообщили, что из дома на улице Раадику выпала женщина, которая скончалась на месте. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
По данным находившихся на месте происшествия читателей, женщина упала с 10-го или 11-го этажа. Речь идет о 15-этажном доме.