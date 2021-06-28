Пн, 28.06.2021
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В Ласнамяэ женщина выпала из окна и разбилась насмерть

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня, 28 июня, из окна многоквартирного дома на улице Раадику в столичном районе Ласнамяэ выпал человек. 

«Сегодня в 15.45 в Центр тревоги сообщили, что из дома на улице Раадику выпала женщина, которая скончалась на месте. Обстоятельства происшествия выясняются», - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

По данным находившихся на месте происшествия читателей, женщина упала с 10-го или 11-го этажа. Речь идет о 15-этажном доме.

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