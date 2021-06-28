Фото и видео ⟩ На Москву обрушился суперливень: затоплены улицы и метро, рухнул строительный кран

По данным мэрии Москвы, самые сильные ливни прошли на юго-западе столицы РФ (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе - 41 мм, Волоколамское шоссе - 43 мм). Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм, передает "Интерфакс".

Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов.

Стихия привела к авариям. Повалены деревья, дороги превратились в реки.

В Москве из-за сильного ветра и дождя сорвало крышу со здания на доме 24 на улице Правды. Она рухнула на проезжую часть, накрыв несколько автомобилей каршеринга. В результате происшествия пострадавших нет, передает РБК.

В Раменском районе в Подмосковье упал строительный кран на проезжую часть.

В Москве затоплены некоторые станции метро.

В Щелково молния попала в трансформаторную будку.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что, по данным на 14:30, пострадавших из-за грозы пока нет.