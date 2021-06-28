Фото и видео ⟩ На Москву обрушился суперливень: затоплены улицы и метро, рухнул строительный кран
На всей территории Москвы прошли сильные осадки, выпало до 70% от месячной нормы. Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение транспорта.
На всей территории Москвы прошли сильные осадки, выпало до 70% от месячной нормы. Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение транспорта.
По данным мэрии Москвы, самые сильные ливни прошли на юго-западе столицы РФ (53 мм), в центре (43 мм), на севере и северо-западе (Дмитровское шоссе - 41 мм, Волоколамское шоссе - 43 мм). Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм, передает "Интерфакс".
Грозовые ливни затопили дороги, нарушили движение трамваев, автобусов и электробусов.
Стихия привела к авариям. Повалены деревья, дороги превратились в реки.
В Москве из-за сильного ветра и дождя сорвало крышу со здания на доме 24 на улице Правды. Она рухнула на проезжую часть, накрыв несколько автомобилей каршеринга. В результате происшествия пострадавших нет, передает РБК.
В Раменском районе в Подмосковье упал строительный кран на проезжую часть.
В Москве затоплены некоторые станции метро.
В Щелково молния попала в трансформаторную будку.
Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что, по данным на 14:30, пострадавших из-за грозы пока нет.
По прогнозу Гидрометцентра России, дожди закончатся в Москве лишь к полуночи.